Bevel-Heikant krijgt nieuw fietspad

De komende weken wordt er in Bevel werk gemaakt van enkele aanpassingen die kaderen in Baanbrekend Bevel. De poorten voor het verkeer komende van Kessel en het verkeer op de Itegemsesteenweg werden ondertussen definitief aangelegd met paaltjes en beton, zoals dat al het geval is op de Nijlensesteenweg. Deze poorten waren tot nu toe een tijdelijke opstelling. De poort op Heikant wordt mee aangelegd met aanpassingswerken aan het fietspad.

Heikant is tijdens de werken enkelrichting met verkeer enkel mogelijk in de richting naar Herenthout. De halve rijbaan en het fietspad worden in gebruik genomen voor de heraanleg, op de andere helft geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Er is een omleiding richting Bevel langs Kruiskensbaan en Itegemsesteenweg. Deze omleiding geldt ook voor fietsers.