Bekende Nijlense kledingzaak Ditto bestaat 20 jaar: “De winkel was een succes vanaf dag één”

NijlenEen brand en corona kregen Ditto Fashion niet klein: de kledingwinkel van Christel Op de Beeck (60) en Ersel Usug (54) is nu al 20 jaar een vaste waarde in de Statiestraat. “De klanten hebben het nooit erg gevonden dat er een man in een vrouwenzaak stond.”

In oktober 2002 opende Ditto Fashion de deuren in de Statiestraat, enkele panden naast waar de winkel nu gevestigd is. “Mijn ouders waren altijd zelfstandigen geweest, en ook ik had al een eigen zaak gehad: een geschenkenwinkel in Nijlen”, vertelt Christel. “Daar ben ik mee gestopt omdat het moeilijk te combineren werd met twee kinderen, maar na een tijdje kriebelde het toch om opnieuw een eigen zaak te starten. Mijn man Ersel stond helemaal achter het idee om samen een kledingwinkel te openen, en zo startte Ditto in oktober 2002 in de Statiestraat. De winkel was een succes vanaf dag één.”

Van nul

Vier jaar later sloeg het noodlot toe: het pand van Ditto brandde af tot op de grond. “We hadden niets meer en moesten opnieuw van nul beginnen”, aldus Christel. “Maar we wilden per se in de Statiestraat blijven: dat was voor ons de perfecte ligging. We hebben eventjes een pand gehuurd in de straat, drie maanden na de brand openden we de nieuwe winkel twee huizen naast onze voormalige winkel.”

Ook de coronacrisis was een zware dobber voor Ditto, maar Christel en Ersel bleven ervoor gaan. “We mogen blij zijn dat we veel goede jaren achter de rug hadden, anders hadden we dit niet overleefd. Ik heb twee jaar geleden ook kanker gekregen, maar mijn man bleef de zaak verderzetten. De klanten hebben het nooit erg gevonden dat er een man in een vrouwenzaak stond.”

Service

Ditto verkoopt betaalbare kledij voor vrouwen van 20 tot 80 jaar. “Ons sterkste punt? De menselijkheid en de service. We proberen onze klanten altijd zo goed mogelijk te helpen door advies te geven en hen kledingstukken aan te reiken. Kleding vind je overal, en we moeten nu ook opboksen tegen onlineverkoop. Maar onze klanten zijn nog altijd heel tevreden over onze service.”

Wat de toekomst brengt voor Ditto? “We gaan er geen 20 jaar meer bijdoen”, lacht Christel. “Ik heb altijd gezegd dat we binnen 5 jaar op pensioen zouden gaan, maar we zullen wel zien als het zover is.”

