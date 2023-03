Beheerwerken aan bos langs Kruiskensbaan en Heikant

WEEKEND­TIPS KEMPEN. Wandelen in de Moer of uit de bol gaan op schlagermu­ziek? Dit kan je doen in de Kempen dit weekend

Carnaval is weer voorbij dus is het weer even tijd om andere dingen te doen. Het schlagerfestival in Vosselaar is toe aan de 10de editie en in Olen brengen ze een ode aan de fanfaremuziek. Of misschien trekt u liever de wandelschoenen aan voor het verkennen van een misschien wel redelijk onbekend stuk natuurgebied? In Mol kan je dan weer gaan eten voor het goede doel. Wij zetten enkele tips op een rij.