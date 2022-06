Beekpark maakt zich op voor vijfde editie van Beekparkfeesten

NijlenDit weekend vinden in het Beekpark in Nijlen voor de vijfde keer de Beekparkfeesten plaats. Op 24, 25 en 26 juni organiseert Fifty One Club Diamant Nijlen een feestweekend met foodtrucks, muziek, (kinder)animatie en workshops in een ongedwongen sfeer. “We verwachten 7.000 bezoekers”, aldus mede-organisator Wim Dingenen (41).

De Beekparkfeesten zijn klaar voor een jubileumeditie: na twee jaar pauze door corona, zijn de Beekparkfeesten dit jaar aan hun vijfde editie toe. Het feestweekend wordt zoals steeds georganiseerd door de Nijlense serviceclub Fifty One Diamant.

“Iedere serviceclub organiseert jaarlijks een evenement om geld in het laatje te brengen voor goede doelen”, vertelt Wim Dingenen, lid van Fifty One. “Omdat destijds het Beekpark net was aangelegd, sloegen we twee vliegen in één klap door de Beekparkfeesten te organiseren: Nijlenaars het park leren kennen, en geld ophalen voor het goede doel.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De Beekparkfeesten in het Beekpark in Nijlen. © Beekparkfeesten

7.000 bezoekers

Alle opbrengsten gaan integraal naar diverse lokale goede doelen: de Regenboogschool in Kessel, Reva Pulderbos, Akabe, Minder Mobielen Centrale Nijlen en school ’t Lommert. “Vorige jaren waren de Beekparkfeesten in ieder geval een succes”, aldus Wim. “Ook dit jaar verwachten we rond de 7.000 bezoekers. We houden de Beekparkfeesten bewust laagdrempelig, ze zijn voor iedereen toegankelijk. Dat is het doel van Fifty One: een dienst bewijzen aan de volledige gemeenschap.”

Op vrijdag 24 juni start het feest om 19 uur met verschillende dj’s, tot 1 uur. Op zaterdag 25 juni is er van 14 uur kinderanimatie zoals springkastelen, kinderdisco, een ballonnenclown, kindergrime en kindertreintje doorheen het park. Voor volwassenen treden er bands en dj’s op. Het feest duurt zaterdag tot middernacht. Op zondag is er om 9 uur een ontbijt in het park, en er is opnieuw een hele dag kinderanimatie. De turners van Lenig & Vlug komen het beste van zichzelf laten zien, net als de Koninklijke Harmonie St. Cecilia met een gastoptreden van Kathleen Truyts. Er zijn diverse bands tot 21 uur.

Volledig scherm De Beekparkfeesten in het Beekpark in Nijlen. © Beekparkfeesten

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.