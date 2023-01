Bakkerij FRAÎCHE verstopt gouden ring ter waarde van 500 euro in driekoningentaarten: “Ook voor ons een verrassing in welke taart hij terecht komt”

“We hebben onze bakkerij al twaalf jaar”, zegt Maxim Daems. “We merkten dat aan onze kanten vooral Verloren Maandag gevierd wordt. Driekoningen ook wel, maar in veel mindere mate. Als ik indertijd tien driekoningentaarten kon verkopen, dan mocht ik tevreden zijn. Sinds corona zien we dat die tradities aan het terugkomen zijn. Vorig jaar hadden we er dan opeens 70 verkocht. Ik wilde daar iets mee gaan doen. In een artikel had ik eens iets gelezen over een bakker die een actie op poten hadden gezet met een juweel en dat vond ik wel interessant. Ik heb het idee gepitcht bij een vriend van mij bij Juweliers Verlinden en daar waren ze meteen enthousiast. Zo zullen we dus komende vrijdag in één van de driekoningentaarten een ring verstoppen en kunnen de mensen niet alleen de kroon, maar ook een echt juweel winnen. De ring is gemaakt van 18 karaat goud met een briljant en heeft een waarde van 500 euro. Het juweel is ook helemaal handgemaakt.”

Een veilig alternatief

In elke taart zal naar traditie ook een porseleinen koninkje zitten. “We bieden vier soorten taarten aan, voor zes of acht personen en met of zonder appel. De mensen kunnen op voorhand bestellen in de winkel of via Facebook, maar op de dag zelf zal de winkel ook vol taarten staan. Ze kunnen ook voor het weekend besteld worden, want veel mensen spreken vaker af met hun familie in het weekend en dan kunnen ze dan de taart eten. De ring zal niet echt in de taart verstopt zitten. Stel dat er iemand niet op de hoogte is van de actie en ze hebben een stuk over dat ze zomaar weggooien en dat is dan net het stuk waar de ring inzit, dan zijn we wel gezien. We willen het niet riskeren, daarom gaan we er iets insteken als alternatief. We willen nog niet verklappen wat om de verrassing te bewaren, maar het zal wel duidelijk zijn. De vinder mag dat dan naar de winkel brengen en dan kunnen we de ring overhandigen. Wij gaan zelf ook niet weten in welke taart het verstopt zit, want de voorbereidingen worden door verschillende personen getroffen, dus dan is het voor iedereen een verrassing als de ring gewonnen wordt.”