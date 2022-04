Average Rob en Mark With a K in Nijlen: scholen organiseren samen muziekfestival

Sinds 2003 strijkt StressFactor LIVE neer op middelbare scholen in heel Vlaanderen, in de periode tussen de krokusvakantie en de eindexamens. Om de gekende redenen kon StressFactor twee jaar niet doorgaan, maar eindelijk mag het weer. Maar liefst 26 secundaire scholen tekenden in 2022 present. Bijzonder aan de Nijlense editie van StressFactor LIVE is de gezamenlijke organisatie door githo nijlen en Sint-Calasanz. “Eigenhandig een muziekfestival op poten zetten, is op zich al een hele uitdaging. Hiervoor samenwerken met een team van een andere secundaire school uit dezelfde gemeente maakt de klus nog boeiender. Maar: teamwork makes the dream work!”, aldus githo-directeur Steven Helsen.