August Hermansplein verkeersvrij tijdens weekend 24 en 25 september

Neteland Test je kennis van onze taal tijdens De Schrijfwij­zen

De bibliotheken in de regio Neteland dagen inwoners van de regio uit om me te spelen met ‘De Schrijfwijzen’. Geen klassiek dictee, maar een ludiek en laagdrempelig taalspel voor iedereen. De Schrijfwijzen gaat door op 7 oktober in Olen en de presentatie is in handen van Stefan Laenen.

15 september