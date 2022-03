"Als je zelf dakloos bent geweest, weet je hoe moeilijk dat is": Niki's huis werd verwoest door overstromingen en roept op om vluchtelingen op de vangen

NijlenDe Nijlense Niki Nuyts (44) roept op om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Ze weet immers zelf hoe moeilijk het is om je thuis te verliezen: ze woont al sinds 2011 in het Waalse dorp Chanxhe, dat vorige zomer vernield werd door overstromingen. Daardoor was ze een tijdje dakloos. “Stel je hart en je huis open, dat helpt echt”, aldus Niki.

Wanneer Sven Ornelis en Anke Buckinx de vraag ‘vluchtelingen opvangen of niet?’ stelden op Joe vanmorgen, raapte Niki Nuyts - afkomstig uit Nijlen - haar moed bij elkaar. Ze getuigde in de ochtendshow vrijdagochtend dat ze daar zelfs niet over moest nadenken: ze weet namelijk zelf hoe het voelt om tijdelijk dakloos te zijn.

In 2011 verhuisden Niki en haar man Julien Brilmaker (37) vanuit Nijlen naar Chanxhe, omdat Julien arts is in het Luikse ziekenhuis. Maar vorige zomer, op 15 juli, sloeg het noodlot toe. Door zware overstromingen werden verschillende Waalse dorpen verwoest, waaronder Chanxhe. “Ons dorp is volledig weggevaagd”, zucht Niki. “Al onze persoonlijke bezittingen waren verwoest, de deuren en vensters waren weg, het was een ravage. Het zag eruit alsof er een oorlog was geweest. Er zijn nu nog steeds mensen die in een container voor hun huis wonen, het is er pure ellende, en die overstromingen zijn al een jaar geleden.”

Hotelkamer

Niki en Julien waren drie maanden lang dakloos. “Gelukkig hebben wij heel vaak bij mijn ouders in Nijlen kunnen logeren. Maar omdat Julien in Luik werkt, was elke dag pendelen van Nijlen naar Luik geen optie. We hebben vaak op een hotelkamer geslapen, soms bij vrienden, soms bij een nonkel van Julien. Ons huis is nu nog steeds niet gerepareerd, maar we hadden het geluk dat we ook een appartement in Luik hebben dat we verhuurden. We zijn met die mensen overeengekomen dat zij na drie maanden iets anders zouden zoeken, want ze waren toch al van plan om iets te kopen. Sindsdien wonen wij in ons appartement.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Door de overstromingen vorige zomer werd het dorp Chanxhe volledig verwoest. © rv

Vreemde mensen

“Toen die overstroming ons is overkomen, ben ik er eigenlijk van geschrokken hoe weinig mensen hun huis spontaan voor ons hebben opengesteld. Er waren veel vrienden die wel zeiden dat we bij hen mochten overnachten, maar als puntje bij paaltje komt, heb je toch liever geen vreemde mensen in huis. En ik begrijp dat: voor die overstromingen zou ik dat misschien ook gedacht hebben. Maar als je zelf elke avond moet nadenken waar je kunt slapen, verandert dat de zaak.”

“Als er mensen zijn die nog twijfelen of ze Oekraïense vluchtelingen willen opvangen, hoop ik dat dit een duwtje in de rug is. Ook al is dat maar één of twee nachten, je kunt er zoveel mensen blij mee maken. Stel je hart en je huis open, dat helpt echt. Ook wij gaan ons appartement openstellen, al is het maar klein. Ons huis in Chanxhe moet nog gerepareerd worden, maar als we dat tegen de zomer in orde kunnen brengen, hopen we dat we daar ook Oekraïners kunnen laten verblijven.”

LEES OOK:

Volledig scherm De auto van Niki en Julien na de overstromingen in Wallonië. © rv