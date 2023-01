Al 350 taarten de deur uit voor de gouden ring bij bakkerij FRAÎCHE: “Een gigantisch lange rij tot een paar huizen verder”

‘s Morgens was het nog redelijk rustig. Het personeel kon de klanten goed bijhouden, maar vanaf de middag kwam de grote massa. “Het was waanzin”, zegt Maxim Daems (31) van bakkerij FRAÎCHE. “Op een gegeven moment was het gigantisch druk. De klanten kwamen zeggen dat ze tot een paar huizen verder stonden aan te schuiven. Alle mensen hebben gelukkig gewacht en hun taart gekregen. Bij sluitingstijd was alles op. We hebben al 350 taarten verkocht. Ook hebben er al een vijftiental mensen zich gemeld, maar zij hadden zich vergist, want ze dachten, dat het porseleinen koninkje dat er altijd inzit, de hoofdprijs was. Ik ben stik kapot, want voor morgen moeten we nog bij bakken. De winnaar zal normaalgezien bekendgemaakt worden op Verloren Maandag en dan overhandigen we de ring.” De wedstrijd loopt nog heel het weekend.