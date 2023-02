Aantal inwoners van Nijlen gaat naar 23.500

Lier Thomas’ (43) debuutboek leert je liegen: “Ik hoop dat kinderen mijn leugentjes op de speel­plaats aan elkaar gaan wijsmaken”

Thomas Renders (43) was reeds eindredacteur voor tv-programma’s zoals ‘Een jaar gratis’, ‘Durf te vragen’ en ‘Zomerhit’, hij heeft ervaring als copywriter en schreef mee aan teksten voor shows van verschillende comedians. Met ‘Liegen is leuk’ brengt hij nu ook zijn eerste boek uit. “Elk gedicht is een apart verhaaltje over iets dat je aan elkaar kan wijsmaken. Maar liegen is enkel leuk als je er niemand mee kwetst, natuurlijk”, vertelt de auteur.