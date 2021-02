78 pythons in beslag genomen in Nijlen: “Ze krioelden van de mijten”

In een huis op de Broechemsesteenweg in Nijlen zijn dinsdag 78 levende koningspythons, 9 dode koningspythons, een geelwangschildpad en een roodwangschildpad in beslag genomen. “De actie vond plaats samen met de lokale politie Berlaar-Nijlen. Ook de milieudienst van de gemeente Nijlen was betrokken omdat de eigenaar geen omgevingsvergunning had. Die is nodig vanaf het bezit van 30 reptielen. De geelwangschildpad en de roodwangschildpad mogen trouwens niet gehouden worden, koningspythons wel”, vertelt woordvoerster Brigitte Borgmans van het Vlaams Departement Omgeving.