66ste Retrokoers bij café Torenven dit weekend: 3.000 toeschouwers verwacht

NijlenHet 66ste Kampioenschap van Kessel, beter bekend als de retrokoers, brengt op zaterdag 9 juli opnieuw heel Kessel op de been. Overdag staan er loopwedstrijden voor kinderen en volwassenen op het programma, gevolgd door een koers zonder klikpedalen, versnellingen of geschoren benen. Voor het startschot strikte de organisatie twee ex-profwielrenners.

Het eerste kampioenschap van Kessel werd in 1935 georganiseerd, alleen in 1940 was er een onderbreking omwille van de oorlog. Tot 1995 was het Kampioenschap van Kessel een echt volksfeest in Kessel-Statie waar mensen van heinde en verre naartoe kwamen. Maar midden jaren ’90 stierf het Kampioenschap van Kessel een stille dood. Café Torenven, geopend in 2014, wilde nieuw leven blazen in de retrokoers, dus vond op 12 juli 2016 het 61e Kampioenschap van Kessel plaats.

Geen geschoren benen

Ondertussen zitten we al aan de 66ste editie. Het reglement? Geen klikpedalen, geen versnellingen op de buis en geen geschoren benen. De populaire retrokoers van Café Torenven palmt Kessel dit jaar in op 9 juli. Naast Café Torenven zelf, zitten ook ex-wielrenner Wim Arras en zoon Zigi Arras in de organisatie, de bezielers van Veloclub Torenven.

Kampioen van Kessel

Om 15 uur start er een kinderloop, om 15.30 uur kunnen volwassenen meelopen aan een parcours van 5 kilometer en om 16.15 uur start de loopwedstrijd van 10 kilometer. Inschrijven kost 3 euro. Om 18 uur start de retrokoers. Het startschot wordt gegeven door twee ex-beroepsrenners: Jef Liekens en Patrick Verschueren. Naar goede gewoonte is Jos Willems presentator van de koers. De eerste ronde wordt achter een oldtimer-ceremoniewagen gereden, hierna volgen 15 rondes koers over 55 kilometer. Elke ronde is er een premiespurt voor waardebonnen.

Inschrijven kan van 16 uur tot 18 uur in Café Torenven en kost 10 euro. Na afloop is er een prijsuitreiking aan Café Torenven: de eerste drie van de koers krijgen een prijs, de eerste Kesselaar wordt de nieuwe kampioen van Kessel. Na de koers is er een gratis optreden van Rumble Dolls en een fuif met dj tot in de vroege uurtjes. Er zal dit jaar ook een cocktailbar en een eetkraam staan. De organisatie verwacht 3.000 toeschouwers.

