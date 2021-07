ZZ Top-bassist Dusty Hill (72) overleden

Hill speelde bas en keyboards en zong zowel lead als backings bij ZZ Top, de band die in 1969 door Gibbons werd opgericht en in de jaren 70 en 80 grote successen kende met onder meer ‘Sharp Dressed Man” en ‘Gimme All Your Lovin’'. Geboren in Dallas, Texas, speelde de jonge Hill cello. Samen met zijn broer Rocky speelde Hill in de vroege jaren zestig al met later ZZ Top-drummer Frank Beard. In 1968 trokken ze met hun band American Blues naar Houston. Rocky wilde blues spelen, Dusty wilde het hardere rockwerk aanpakken. Rocky verliet de band en toen gitarist-zanger Billy Gibbons van de psychedelische rockband Moving Sidewalks zich bij het tweetal voegde, was ZZ Top een feit.

Dusty Hill acteerde ook in onder meer ‘Back to the Future Part III’ en ‘Deadwood’. In 2000 werd bij Hill hepatitis C vastgesteld, waarna de band hun Europese tournee afgelaste. Twee jaar later ging de band weer op tournee. Vorige week vrijdag, op 23 juli, speelde ZZ Top zonder Hill in Illinois. De band liet toen weten dat Hill naar Texas moest voor een verwonding aan zijn been.

“We zijn vandaag bedroefd door het nieuws dat onze ‘Compadre’, Dusty Hill, in zijn slaap is overleden, thuis in Houston. Samen met hele legioenen fans van ZZ Top over de hele wereld, zullen je standvastigheid missen, net al je goedaardigheid en aanhoudende toewijding om die monumentale basis voor de ‘Top’ te leggen. Je zal enorm gemist worden, amigo”, laten Beard en Gibbons weten op hun website.