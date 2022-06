“Zwijg of ik vermoord je”: Belgisch slachtoffer van serieverkrachter legt emotionele getuigenis af

De vrouw was pas vijftien jaar toen ze in februari 2018 merkte dat ze op weg naar school in Erquelinnes (Henegouwen) gevolgd werd. Ze zag een schaduw op de grond die haar leek te volgen en haar plots vastgreep. “Ik voelde een mes en hij zei: ‘zwijg of ik vermoord je’”. De man stak zijn hand onder haar pull en in haar beha. Hij zei “hier nood aan te hebben”. Het meisje probeerde hem nog te overhalen haar te laten gaan, omdat ze haar bus moest halen, maar hij deed voort. “Uiteindelijk liet hij me gaan en vertrok ook.” Het slachtoffer liep naar het station en vertelde aan een buschauffeur wat haar overkomen was. Die verwittigde de politie. “Ik was zo aan het trillen dat ik mijn gsm niet kon gebruiken”, vertelde ze dinsdag.