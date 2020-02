Zweedse 'namaakvlees' balletjes van Ikea in augustus naar Europa YV

28 februari 2020

11u56

Bron: The Verge 3 De vegetarische balletjes van Ikea, die eruit zien en smaken naar vlees, komen in augustus naar Europa. Dat heeft het bedrijf laten weten aan Amerikaanse nieuwssite The Verge.

De balletjes zijn gemaakt van een combinatie erwteneiwit, appels, aardappelen en haver, maar zouden eruit moeten zien en proeven zoals de vleesballetjes. “We kunnen geen compromissen maken als het gaat om de smaak of de textuur”, deelde Michael La Cour, hoofd van Ikea Food Services. Ikea wil de nieuwe plantaardige bal even populair maken als de iconische Zweedse balletjes, aldus de Zweedse meubelgigant.

Ikea introduceerde vorig jaar de namaakvleesbal als eerste in de Verenigde Staten, als een manier om duurzamer te leven. De vegetarische versie zou een ecologische voetafdruk hebben die 96 procent kleiner is dan die van de traditionele vleesballetjes.

De iconische Zweedse balletjes gaan al mee sinds 1985 en in 2015 kwam een eerste vegetarische versie op de markt, samen met kippenballetjes. In augustus kan je in 290 winkels in Europa de nieuwe balletjes proeven, enkele maanden later zijn ze in alle winkels beschikbaar.