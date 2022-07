‘Zwart weekend’ met monsterfiles naar vakantiebestemmingen trekt zich al op gang: al 640 km file in Frankrijk

Het eerste ‘zwarte weekend’ van deze zomer op de Europese wegen is stilaan begonnen. Mobiliteitsclub VAB telt vrijdagnamiddag al 640 kilometer file in Frankrijk. De vertragingen kunnen “al wedijveren met rode zaterdagen”, laat het weten in een persbericht.

Richting het zuiden is er op de route via Luxemburg naar Lyon en de Spaanse grens al 1 uur en 54 minuten vertraging vastgesteld door VAB. Op de A7 van Lyon naar Orange is er een wachttijd van 52 minuten. Op de route Lille - Parijs - Bordeaux - Spanje is het nog langer schuiven: in totaal 3 uur en 4 minuten vertraging. Op de A10 van Parijs naar Bordeaux loopt de wachttijd op tot 1 uur 8 minuten.

Ook Duitsland blijft niet gespaard. Op de A8-snelweg tussen Karlsruhe en Ulm moet je er al 2 uur 41 minuten bij rekenen. Op de A7 tussen Hamburg en Flensburg is er een wachttijd van 1 uur 3 minuten.

In Zwitserland schommelen de wachttijden aan de Gotthardtunnel rond het uur. Richting het zuiden (Bazel - Chiasso) komt het neer op 1 uur 9 minuten. In de tegengestelde richting (Chiasso - Bazel) is er 2 uur en 4 minuten vertraging.

Op alle Europese vakantiewegen monsterfiles dit weekend

Eerder deze week maakte mobiliteitsorganisatie Touring een voorspelling voor de “monsterfiles” van dit weekend op de Europese wegen. Kort samengevat zullen de snelwegen overbelast zijn in Frankrijk, Spanje, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Spanje, zowel zuid- als noordwaarts.

Ook op de Belgische wegen wordt het druk, vooral op vrijdag en zaterdagochtend. Op zondagavond is er kans op file richting binnenland.

Wie de verkeersdrukte enigszins wil vermijden, kan volgens Touring beter vertrekken op maandag, en terugkeren op een vrijdag of maandag. Zondagochtend is volgens VAB het beste moment om te vertrekken.

