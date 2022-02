Zware regenval en rukwinden verwacht vannacht: ‘code geel’ voor regen en wind afgekondigd in bijna hele land, noodnummer 1722 geactiveerd

Het KMI waarschuwt daarom met een ‘code geel’ vanaf het midden van de nacht wegens rukwinden, en dat in het hele land. De waarschuwing blijft tot zondag in de late namiddag en tot de late avond aan de kust.



Ook wegens de regen geldt code geel vanaf middernacht en later in het grootste deel van het land. De hoeveelheid neerslag overschrijdt 25 liter per vierkante meter in ten minste een kwart van elke provincie, behalve West- Vlaanderen. Zeer plaatselijk kan er meer vallen dan 40 liter per vierkante meter in de provincies Antwerpen, Limburg en Luxemburg. Voor West-Vlaanderen is er geen waarschuwing, voor de provincie Luik is er zelfs een code oranje omdat de hoeveelheden neerslag daar schommelen tussen 50 en 60 liter per vierkante meter op het reliëf. Voor West-Vlaanderen is er geen waarschuwing wegens neerslag.