Zware aardbeving voor kust van Japan 11u03

Bron: Belga 0 Voor de Japanse kust heeft zich een zware aardbeving voorgedaan, zo heeft het Amerikaans Geofysisch Instituut USGS gemeld.

De beving deed zich voor om 09.59 uur Belgische tijd en had een magnitude van 6.3 op de schaal van Richter.



Het epicentrum bevond zich op 10 km diepte, op 290 km ten oosten van Sendai-Shi en 255 km ten zuidoosten van Ishinomaki.



Een vergelijkbare beving maakte in 2011 bijna 16.000 dodelijke slachtoffers toen ze ook een tsunami veroorzaakte. Verwacht wordt dat de beving van vandaag zonder al te grote schade zal blijven. Twee weken geleden was er voor dezelfde kust ook al een beving van 6.2 op de richterschaal.