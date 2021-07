Zwaarste regenval in 100 jaar in Chinese metropool: minstens 25 doden, “pendelaars zitten al 44 uur vast”

De overstromingen in de Chinese miljoenenstad Zhengzhou hebben al minstens 25 mensenlevens geëist. Dat melden de lokale autoriteiten. Gevreesd wordt dat er nog meer lichamen geborgen zullen worden. Levens redden is nu “de topprioriteit”, verklaarde president Xi Jinping. De stortbuien worden veroorzaakt door de tyfoon In-Fa. Volgens de autoriteiten komt dergelijke regenval maar eens in de 100 jaar voor.

Zhengzhou, een stad met ruim 10 miljoen inwoners in de provincie Henan in het centrum van China, wordt sinds dinsdag getroffen door de zwaarste regenval in decennia. Tussen zondag en dinsdag viel er gemiddeld 449 mm neerslag.

Onder meer het metronet stroomde daardoor deels vol, waardoor honderden mensen vast kwamen te zitten in ondergelopen metrostellen. Daarbij vielen volgens staatsmedia zeker twaalf doden. In totaal kostte de watersnood al aan 25 personen het leven, aldus de lokale autoriteiten.

Op sociale media zijn filmpjes te zien van mensen die tot hun middel of zelfs tot hun schouders in het water van ondergelopen metrostellen staan. Een video die journaliste Manya Koetse deelde, toont pendelaars die al 44 uur vastzitten in een trein. Op andere beelden is te zien hoe mensen met gevaar voor eigen leven het water trotseren om anderen te redden.

Talloze straten in de stad staan blank en tientallen auto’s en bussen zitten vast. Op veel plaatsen in de stad is de water- en stroomvoorziening onderbroken.

Bijna 200.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Onder hen bevinden zich ook 600 ernstige zieken die in veiligheid moesten worden gebracht nadat de stroom in het universitaire ziekenhuis was uitgevallen. In de luchthaven zijn meer dan 270 vluchten geschrapt. De autoriteiten spraken over een “grimmige situatie” in de hoofdstad van de provincie Henan.

Chines president: “Meerdere dammen doorgebroken”

De Chinese president Xi Jinping omschreef de situatie als “zeer ernstig”. Op de staatstelevisie zei hij dat meerdere dammen het hadden begeven, waaronder een nabij Zhengzhou. Hierdoor zouden nog meer levens verloren zijn gegaan en zou ernstig letsel zijn aangericht en schade zijn veroorzaakt.

Tyfoon In-Fa is de oorzaak van het noodweer in Henan. Die zorgt ook voor zwaar weer in de provincies Zhejiang en Fujian. De schade aan de landbouw alleen al loopt op in de miljoenen. Er zijn militairen ingezet om te helpen bij de bestrijding van de wateroverlast.

Volledig scherm Veel straten in Zhengzhou stonden onder water. © AP

Volledig scherm Veel straten in Zhengzhou stonden onder water. © Reporters / Splash

Volledig scherm Veel straten in Zhengzhou stonden onder water. © Reporters / Splash

Volledig scherm Veel straten in Zhengzhou stonden onder water. © Reporters / Splash

Volledig scherm Veel straten in Zhengzhou stonden onder water. © AP

Volledig scherm Veel straten in Zhengzhou stonden onder water. © AP

Volledig scherm Het noodweer veroorzaakte ook heel wat schade. © Reporters / Splash

