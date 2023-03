Zus Olivier Vandecasteele reageert opgelucht na goedkeuring Irandeal, maar wil snel oplossing: “Het gaat niet goed met Olivier, hij moet daaruit”

Wie zit er achter de aanslag die gepleegd werd door Russische neonazi’s? Oekraïne of de Russen zelf?

Ingewikkelder kan de oorlog niet worden. Rusland klaagt over een aanslag die Oekraïne zou hebben gepleegd. Maar de leider van de bende is een Russische neonazi, die in een vorig leven nog als voetbalhooligan door West-Europa trok. Hij strijdt nu mee met het Oekraïense leger, maar werd er ook al van verdacht een infiltrant van Moskou te zijn. We doen een poging om klaarheid te scheppen.