Zullen Russen de oorlog winnen als de stad Bachmoet valt? Expert legt uit wat er aan de hand is

Spaanse zakenman moet ex-vrouw ruim 200.000 euro betalen voor huishoude­lijk werk

Een Spaanse rechtbank heeft een zakenman veroordeeld tot de betaling van 204.000 euro aan zijn ex-vrouw als compensatie voor 25 jaar van onbetaald huishoudelijk werk. Rechter Laura Ruiz Alaminos van een rechtbank in Velez-Malaga, in het zuiden van Spanje, berekende het bedrag op basis van het minimumloon en de kwarteeuw dat het echtpaar getrouwd was, berichtte de krant online.