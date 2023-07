Zuiden van Turkije opnieuw opgeschrikt door aardbeving

Schulden, cocaïne en chantage: twee cipiers in de cel omdat ze telefoons en drugs gevangenis binnensmok­kel­den

Sinds maart is de nieuwe gevangenis van Dendermonde pas geopend, en inmiddels werden er al twee cipiers opgepakt. Ze probeerden beiden gsm’s en drugs binnen te smokkelen voor enkele gedetineerden. Uit cijfers blijkt eveneens dat dit geen onbekend fenomeen is in de Vlaamse gevangenissen. “Overal zul je mensen vinden die zich laten verleiden door snel geld of gebukt gaan onder bedreigingen”, vertelt een anonieme Vlaamse gevangenisdirecteur.