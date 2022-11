Zowat 27.000 ton voedsel en 15 miljoen liter alcoholische drank in beslag genomen bij operatie tegen voedselfraude

Hoogbejaar­de vrouw die wereld rondging door spontaan dansje met de Obama’s, overleden op 113-jarige leeftijd

De hoogbejaarde vrouw die zo ontzettend blij en fier was dat ze de Obama’s mocht ontmoeten dat ze spontaan met hen een dansje placeerde, is niet meer. De guitige Virginia McLaurin werd 113 jaar. Haar hartverwarmende ontmoeting met toenmalig president Barack Obama en First Lady Michelle Obama in 2016 ging de wereld rond. Ze was toen al 106, maar niet te houden van enthousiasme. Ze had immers nooit gedacht dat ze ooit een zwarte president zou meemaken, laat staan ontmoeten.

