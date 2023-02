Zorgt Rousseau voor doorbraak in stikstofdossier? “Vraag is of CD&V onder indruk zal zijn”

Even recapituleren: de uitstoot van stikstof in Vlaanderen moet omlaag en de Vlaamse regering zoekt naar een politiek akkoord om dat geregeld te krijgen. De centrale vraag is wie minder zal moeten uitstoten in de toekomst.

Over de exacte aanpak liggen het CD&V van landbouwminister Jo Brouns en het N-VA van omgevingsminister Zuhal Demir in de clinch. “CD&V vindt dat de landbouwers te streng worden aangepakt als je het vergelijkt met de industrie”, zegt Lattrez. “N-VA vindt dat de landbouw in Vlaanderen veel te veel stikstof uitstoot. Die moet nu eerst verminderen. Daarna kunnen de regels voor landbouw en industrie gelijk worden getrokken”, aldus de VTM NIEUWS-journalist.

Volledig scherm Vooruit-voorzitter Conner Rousseau en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) © Belga en Pieter-Jan Vanstockstraeten

Wisselmeerderheid?

De visies staan lijnrecht tegenover elkaar en de sfeer tussen de twee partijen is barslecht. Maandagochtend gooit Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, wiens partij Vlaams in de oppositie zit, bij VRT Radio 1 een knuppel in het hoenderhok. “Wij zouden voor het decreet van minister Demir stemmen”, zei hij in ‘De Ochtend’.

Een wisselmeerderheid, dus. Vooruit heeft in het Vlaams parlement nét genoeg stemmen om CD&V te kunnen vervangen. “Als Open Vld mee stemt, gaan ze zo langs CD&V. De facto is dat het einde van de Vlaamse regering. Dat is ongezien”, zegt Karel Lattrez bij HLN LIVE. Rousseau zet zo nog extra druk op de coalitie. “De vraag is of CD&V onder de indruk zal zijn, maar het voorstel is heel opvallend.”

Leiderschap Jambon

De kans dat de wisselmeerderheid met Vooruit er komt, lijkt op dit moment klein. Bij de val van een Vlaamse regering komen er namelijk niet automatisch nieuwe verkiezingen. Er moet zich dus meteen een nieuwe meerderheid aandienen. Het aantal zetels van N-VA, Vooruit en Open Vld is te nipt om een werkbare meerderheid te zijn.

Het zullen dus hoogstwaarschijnlijk de regeringspartijen zelf zijn die tot een compromis moeten komen. “Of er tijd genoeg is om er deze week uit te geraken, zal afhangen van het leidershap van Jambon”, zegt Lattrez daarover. “Velen achter de schermen zeggen dat hij niet genoeg op de voorgrond treedt en onvoldoende het compromis smeedt tussen de partijen.”

Lattrez blikte ook kort vooruit op de politieke week voor de federale regering. Bekijk hieronder het integrale studiogesprek. “De fiscale hervorming is op dit moment geen grote prioriteit voor de regering-De Croo.”