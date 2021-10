Zorgpersoneel krijgt boosterprik, nut voor brede bevolking wordt verder onderzocht: “Logisch om het vaccinatieprogramma te herhalen zolang het virus circuleert"

De verschillende ministers van Volksgezondheid hebben beslist dat ook het zorgpersoneel in ons land een derde coronaprik zal krijgen. Of er ook een algemene boosterprik voor de brede bevolking komt wordt verder onderzocht. Zowel Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) als federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) geloven alvast dat zo’n ‘algemene' derde prik zeker nog zal volgen: “Het is logisch om het vaccinatieprogramma te herhalen als het virus nog rondgaat”, klinkt het bij VTM NIEUWS.

Voor een derde prik voor de algemene bevolking ziet de Hoge Gezondheidsraad (HGR) op dit moment nog geen wetenschappelijke ondersteuning. Het voorlopig negatieve advies is een streep door de rekening van de Vlaamse regering. Eerder deze week luidde de boodschap nog dat de Vlaamse regering graag iedereen een derde prik wil aanbieden. Ook de huidige, beginnende vierde golf — waarbij ook heel wat gevaccineerde Belgen in het ziekenhuis belanden — bewijst volgens de Raad niets. “Omdat het bij het overgrote deel van deze gevaccineerde gehospitaliseerden nog altijd gaat om mensen ouder dan 65 jaar, al dat niet met een onderliggende aandoening”, aldus Ramaekers.

Minister Beke rekent er, net zoals Vandenbroucke, echter op dat die derde prik voor iedereen er uiteindelijk toch zal komen. “We hebben afgesproken dat de voorbereidingen worden getroffen om die derde prik ook algemeen te doen”, klinkt het bij Beke. “Mijn persoonlijke overtuiging blijft dat we in de loop van 2022 nog verder aan het prikken zullen zijn, en ik heb het gevoel dat er voortschrijdend inzicht is.” Volgens de minister is deze beslissing, na de beslissingen over de risicopatiënten en 65-plussers, zeker niet de laatste. “Ik ben ervan overtuigd dat dit niet de laatste stap zal zijn", klinkt het vastberaden.

Johnson & Johnson

Vandenbroucke beaamt: “Het is logisch om het vaccinatieprogramma te herhalen als het virus nog circuleert. In de loop van volgend jaar zal de jongere bevolking wel aan de orde zijn, wanneer precies en met welke vaccins is voorlopig nog de vraag." De minister van Volksgezondheid haalt nog aan dat het advies voor een boosterprik er misschien als eerste komt voor de personen die één prik kregen (van Johnson & Johnson). “Zeker voor deze personen kunnen we misschien zeggen dat ze niet te lang moeten wachten met een derde prik." Wat niet te lang wachten is, kan Vandenbroucke voorlopig niet zeggen: “Dat ligt niet in mijn handen. Ik wacht op definitieve adviezen met betrekking tot onder andere de vaccins van Johnson & Johnson en AstraZeneca."

Volgens Beke wordt een beslissing over de vaccins van Johnson & Johnson en AstraZeneca verwacht “na de herfstvakantie”.

Ook de Taskforce Vaccinatie denkt dat het gebrek aan wetenschappelijke kennis over het nut van een boosterprik voor de brede bevolking de komende tijd wel kan worden weggewerkt. Zo wordt met name de evolutie van ziekenhuisopnames en vooral het profiel van de opgenomen gevaccineerden geanalyseerd. “Sciensano is daar volop mee bezig”, geeft Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie, aan. “Momenteel zijn de opgenomen gevaccineerden vaak hoogbejaard en met onderliggende aandoeningen. Dat blijken dus opnieuw risicofactoren. Maar het zou kunnen dat we de komende maanden zien dat ook mensen jonger dan 65, die later gevaccineerd zijn, weer in het ziekenhuis belanden. We weten dat niet, wetenschappelijk begeven we ons wat dat betreft momenteel op drijfzand.”

Zorgverleners

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) toonde zich al wel voorstander van een boostervaccin voor het zorgpersoneel. “De gezondheidsmedewerkers zullen deze herfst/winter geconfronteerd worden met het management van sars-COV-2-patiënten, maar ook met andere infectieuze respiratoire aandoeningen (zoals de seizoensgriep of RSV),” klinkt het in het advies. “Door het infectierisico met sars-COV-2 te verlagen, zou een boosterdosis helpen om het zorgsysteem overeind te houden.”

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) heeft dat advies opgevolgd. Naast de bewoners van woonzorgcentra, 65-plussers en mensen met een verlaagde immuniteit, die momenteel al worden uitgenodigd voor een boosterprik, zal het zorgpersoneel dus ook een uitnodiging voor een bijkomend coronavaccin krijgen.

De booster met een mRNA-vaccin komt er voor zo’n 530.000 mensen: alle zorgverleners in de ziekenhuizen, in de eerstelijnsgezondheidszorg en de thuishulp, inclusief de stagiairs en studenten. De boosters worden aangeboden minstens vier maanden na de tweede prik van het AstraZeneca- of de enige prik van het Johnson & Johnson-vaccin, en minstens zes maanden na de tweede prik van het Pfizer- of Moderna-vaccin. De extra prikken worden vanaf midden november gezet.

Buitenlandse voorbeelden

De meeste landen die boosterprikken aanbieden geven die derde prik op dit moment enkel aan ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen. In Israël, waar iedereen onder de 12 jaar wordt uitgenodigd voor een bijkomende prik, was kort na de start van de derde prik-campagne al een flinke daling van het aantal bijkomende besmettingen te zien. In de Verenigde Staten wordt iedereen die het J&J-vaccin kreeg al uitgenodigd voor een boosterprik.