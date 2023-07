‘Zorgondernemer’ (39) valt door de mand na foto van huiskamer: blijkt leider drugsbende die in Lendelede drugslab bouwde

De ontdekking van een groot drugslab in ons land - geschatte omzet zo’n 4,4 miljoen euro - leidde naar de 39-jarige Laid E. uit Nijkerk in Nederland. Een foto van zijn huiskamer bleek daarbij een belangrijk detail. “Ook na de inval in België ging verdachte onverstoorbaar verder.”