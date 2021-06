Zorgeloos reizen met het coronacertificaat in het vooruitzicht: dit is wat u moet weten voor vertrek

De nood aan vakantie is groter dan ooit. Bijna 7 op de 10 Belgen (67%) willen deze zomer voor hun vakantie reizen. Maar hoe verloopt dat in een overgangsfase naar het normaal? Wanneer moet ik me nog laten testen? Volstaat een vaccinatieprik? Hoe verkrijg ik dat langverwachte Europees coronacertificaat? En vooral: zal ik nog in quarantaine moeten? Dit is wat u moet weten om binnenkort gerust op vakantie te vertrekken.