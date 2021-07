Zondvloed trekt over oosten van het land: 1/5 regen van wat normaal in heel jaar valt

De komende dagen gaat er enorm veel regen vallen in het oosten van het land, in Limburg en de Ardennen. Tot morgen (donderdag) is code oranje er van kracht, met grote kans op overstromingen. In de provincie Luik kan tot 150 liter per vierkante meter vallen, lokaal zelfs meer. Historisch: op sommige plekken zal er een vijfde vallen van wat normaal in een heel jaar valt.

De zondvloed zou daarbij vooral over het oosten van het land hangen, in Luxemburg, Luik en Limburg. Vanaf deze namiddag zouden in Limburg al de eerste beken en rivieren buiten hun oevers kunnen treden. En daarbij is er ook kans dat er huizen zullen onderlopen. Gisteravond werd daarom nog een spoedoverleg ingepland met de Limburgse gouverneur Jos Lantmeeters.

VTM-weerman David Dehenauw legt uit hoe deze uitzonderlijke situatie kan gebeuren. “De oorzaak is een storing die boven ons land blijft stilliggen de komende 48 tot 72 uur”, vertelt hij bij ‘VTM Nieuws’. “En dat vooral boven het oosten van België.” De komende dagen regent die storing gewoon uit. Een periode met aanhoudende regen is “zeer atypisch voor de zomer”, vervolgt de weerman. “Dat hebben we meer in de herfst en in de winter. In de zomer verwacht je wateroverlast door onweders.”

Quote We gaan wellicht uitkomen op de normale hoeveel­heid regen voor een volledige zomer, terwijl we nog niet eens halfweg juli zijn. Weerman David Dehenauw

Extreem natte zomer

De vraag is dan: kunnen we spreken over een extreem natte zomer? Als we de situatie vergelijken met vorige zomer, lijkt het daar wel op, zegt Dehenauw. “We zitten aan 184 liter per vierkante meter in Ukkel, met de regen van dinsdag erbij. Als we kijken naar wat vorige zomer gevallen is, dan zitten we daar al flink boven. Dat was toen 168 liter. Met de episode die ons nu te wachten staat, gaan we wellicht uitkomen op de normale hoeveelheid voor een volledige zomer, terwijl we nog niet eens halfweg juli zijn.”

Volledig scherm Hevige regenval gisteravond in het oosten van het land en over de grens in Nederlands Limburg. © ANP

Limburg

Regenbuien hielden gisteren al lelijk huis in het oosten van België. Riemst werd het zwaarst getroffen. Onder meer in Vroenhoven, Val-Meer en Heukelom liepen straten onder. Daarnaast kwamen ook de Bolderstraat in Zichen-Zussen-Bolder en een groot gedeelte van de Maastrichtersteenweg onder water te staan. Vanuit Bilzen werden er zandzakken aangeleverd aan de zwaar getroffen gehuchten in Riemst.

Ook in Bilzen was er wateroverlast op de gekende plaatsen, waaronder in Rosmeer. In Voeren werd alarmpeil oranje afgekondigd door de rivieren de Voer en de Berwijn.

Ardennen

De Ardennen kreeg eveneens de volle lading. In Couvin in de provincie Namen is gisterenavond een scoutsgroep uit Kalmthout geëvacueerd na zware regenval. Dat heeft burgemeester Lukas Jacobs van de Antwerpse gemeente bevestigd aan VRT NWS. De jongelui beslisten om het kamp vervroegd te beëindigen.

Tussen gisterenavond 19.15 uur en vanochtend vroeg 3 uur liepen er bij de brandweer van de hulpverleningszone Vesdre Hoëgne et Plateau, waaronder negentien gemeenten in de provincie Luik vallen, 165 oproepen binnen als gevolg van wateroverlast.

In de provincies Namen en Luik is het treinverkeer deze ochtend verstoord door de hevige regenval.

Volledig scherm De schade in Riemst (ingezonden door onze lezers). © RV

Nog niet voorbij

Na regen komt zonneschijn, maar we moeten er nog een aantal dagen op wachten. Vanavond en vannacht blijft de neerslagzone boven het oosten van ons land liggen. In het centrum valt er eerder regen bij tussenpozen, in het westen blijft het wellicht droog. In het uiterste westen zijn ook enkele opklaringen mogelijk. Het blijft zacht met minima tussen 13 en 17 graden.

Morgen is het betrokken met vaak matige tot opnieuw intense regenval in het oosten van het land. In het westen is het overwegend droog met geleidelijk meer opklaringen. De maxima liggen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 21 graden in het westen. Aan zee liggen de maxima rond 19 graden.

Vanaf vrijdag is er beterschap op komst. In het zuidoosten van het land kan er nog soms wat regen vallen, maar in de namiddag ontwikkelen er zich meer opklaringen. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden bij een matige en aan zee vrij krachtige noordwesten- tot noordenwind.

Zonnig weekend op komst

Zaterdag ontwikkelen er zich in de loop van de dag meer opklaringen. Aan zee wordt het zelfs vrij zonnig, maar de wind zal er nadrukkelijk aanwezig blijven. In de Ardennen hangen er in de namiddag steeds veel stapelwolken met kans op een lokale bui. Het wordt iets warmer met maxima tussen 19 en 26 graden.

Ook op zondag zal het ochtendgrijs breken en zullen zon en wolken elkaar afwisselen. In Hoog- België hangt er opnieuw meer bewolking, maar de kans op een bui is wel beperkt. Maxima tussen 20 en 27 graden.

