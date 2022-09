Zonder maatregelen stijgt CO2-uitstoot Europese luchtvaart naar 188 miljoen ton per jaar

Door de pandemie is het aantal aankomende en vertrekkende vluchten op Europese luchthavens de voorbije twee jaar fors gedaald, maar op lange termijn dreigt het aantal vluchten te stijgen tot 12,2 miljoen per jaar in 2050. Tenzij de luchtvaartsector prioritair werk maakt van milieumaatregelen, dreigt de CO2-uitstoot navenant te stijgen: tot 188 miljoen ton per jaar. Dat staat in een nieuw milieurapport.

In 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie uitbrak, moesten de luchthavens in Europa 9,3 miljoen vluchten verwerken. In 2020 daalde dat aantal fors, tot 4,12 miljoen, om in 2021 licht te stijgen tot 5,07 miljoen. Uit het nieuwe milieurapport dat het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) in samenwerking met het Europees Milieuagentschap en Eurocontrol geschreven heeft, blijkt dat het aantal vluchten tegen het midden van de eeuw kan doorgroeien tot 12,2 miljoen op jaarbasis.

Zonder verregaande maatregelen dreigt de milieu-impact groot te zijn: het rapport spreekt over een uitstoot door vertrekkende vliegtuigen van 188 miljoen ton CO2 op jaarbasis. En dat is nog maar het ‘basisscenario’. Groeit het vliegverkeer nog forser, dan kan de uitstoot stijgen tot 245 miljoen ton. Ter vergelijking: in 2019 werd ongeveer 150 miljoen ton uitgestoten, in 2020 65 miljoen ton.

Duurzame brandstoffen

Daarom wordt in het rapport aangeraden om in te zetten om specifieke maatregelen, zoals het stimuleren van ‘groene vluchtpaden’, waarbij kortere vluchten vaker met een rechtstreekse verbinding uitgevoerd worden - zoals ook de bedoeling is van het gemeenschappelijk Europees luchtruim, dat de fragmentering van het luchtruim moet tegengaan. Ook zou de sector meer moeten inzetten op duurzame brandstoffen, zoals ook de Europese Commissie al heeft voorgesteld.

Het goede nieuws is dat maatregelen die binnen de luchtvaartsector zelf genomen worden, het potentieel hebben om de CO2-uitstoot te verminderen van 188 miljoen tot 59 miljoen ton.