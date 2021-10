Zonder klimaatplan geen Vlaamse subsidie meer

Bedrijven zonder ernstig klimaatplan verliezen hun recht op overheidssteun. "Het is het moment om dit te doen", zegt Crevits. "De klimaatuitdaging is zo immens dat meer focus nodig is. Ook is het belangrijk meer lijn te krijgen in onze bedrijfssubsidies. We geven er veel. En het is elementair om aan de ­belastingbetaler uit te leggen waarom we dat doen."

Crevits is nog zekerder van haar stuk na het koninklijk bezoek aan Denemarken deze week. "We waren er om te spreken over werk, maar iedereen begon over groene jobs. Ik vond dat opmerkelijk, omdat we er niet naar vroegen. Maar voor hen was het logisch, omdat duurzaamheid overal in zit."

Serieuze klimaatplannen

Vlaanderen verleent jaarlijks 9 miljoen euro ecologiepremies aan bedrijven, 10 miljoen euro aan 'strategische ecologiesteun' en 31 miljoen euro aan 'strategische transformatiesteun'. Al die subsidies kunnen voortaan alleen gaan naar bedrijven met klimaatplannen. Adviseurs van het onder­nemersloket VLAIO zullen die plannen beoordelen op hun ernst.

Ook in andere steunmaatregelen wil Crevits meer aandacht voor klimaat. Hetzelfde geldt voor het investeringsbeleid van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en Gimv. De eerste investeringsmaatschappij is volledig eigendom van de Vlaamse overheid, bij de tweede is Vlaanderen de hoofdaandeelhouder.

“Bang van de industrie”

Vlaams parlementslid Björn Rzoska (Groen) is niet onder de indruk van het plan van minister Crevits. “De Vlaamse regering kan bedrijven op verschillende manieren stimuleren om te vergroenen en de klimaatcrisis te bestrijden. Subsidies geven aan miljoenenbedrijven is daar één van, maar niet de belangrijkste”, klinkt het bij Rzoska. “Haar plannen klinken alsof ze bang is van de industrie.”

“De Vlaamse regering moet gewoonweg strenge normen opleggen. Houden de bedrijven zich daar niet aan, dan lopen ze tegen de lamp. Daarnaast moet ze het principe toepassen dat de vervuiler betaalt. We zagen de laatste maanden vanuit de PFOS-commissie dat de Vlaamse regering dit principe totaal niet hanteert. Sterker: het zijn vaak de Vlamingen die opdraaien voor de kosten”, gaat Rzoska verder.

“De Vlaamse regering kan bedrijven geld geven om groener te worden. De minister zal nu vragen om een klimaatplan te schrijven. Alsof bedrijven vandaag nog geen duurzaamheidsplannen hebben. Mag het iets meer zijn? Dat is vooral goed voor consultants. Een plan maken in ruil voor subsidies is volgens Groen te weinig sturend. Groen wil dat de middelen gaan naar echte frontrunners die uitzonderlijke prestaties neerzetten en naar kleinere bedrijven waar financiële steun voor klimaatinnovatie het meest opbrengt”, besluit het parlementslid.