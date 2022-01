Zondag nieuwe coronabetoging in Brussel - Franse nachtclubs vanaf 18 februari weer open

Het schaduw­kant­je van de Apple AirTags: trackers steeds meer gebruikt door stalkers

Apple bracht in april vorig jaar de AirTag op de markt, een minizendertje ongeveer zo groot als een munt dat je bijvoorbeeld aan je autosleutels of portefeuille kan bevestigen om ze via je iPhone weer te lokaliseren. Maar nu blijkt dat AirTags steeds vaker worden gebruikt om stiekem de handel en wandel van anderen in de gaten te houden.

20 januari