Zon maakt komende dagen haar comeback

Donderdagnamiddag krijgen we vrij brede opklaringen in het centrum, over het oosten en in de Ardennen zijn er meer wolken met kans op wat lokaal gedruppel. De wind is zwak en veranderlijk. Het wordt maximum 17 graden, meldt het KMI. De komende dagen wordt het vrij zonnig.

Donderdagavond en -nacht zijn de opklaringen in de meeste streken breed, maar lokaal is er kans op wat nevel en mist. De minima dalen naar waarden van 0 tot 9 graden.

Vrijdagochtend is het fris met eerst nevel of lokale mistbanken. Daarna wordt het vrij zonnig met maxima van 14 graden in de Hoge Ardennen tot 17 graden in Laag- en Midden-België. De wind waait zwak tot matig.

Zaterdag zorgt een hogedrukkern over het westen van Rusland voor een stabiele atmosfeer boven onze streken. ‘s Ochtends is het vrij fris met nevel of lokale mistbanken. Overdag wordt het zonnig met maxima van 13 à 14 graden in de Hoge Venen tot 17 of 18 graden in Laag- en Midden-België. Er waait een zwakke tot soms matige wind.

Zondagochtend is er kans op mist en lage wolken over het westen. Daarna wordt het overal vrij zonnig met hoge sluierwolken. Op het einde van de dag bereiken meer wolkenvelden ons land vanaf de kust, waaruit zondagnacht wat lichte neerslag valt. We halen maxima van 13 of 14 graden in de Ardennen tot mogelijk 17 graden in Vlaanderen.

Maandag bepaalt licht onstabiele Noordzeelucht ons weer. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af en er vallen af en toe enkele lokale buitjes, vooral dan op het Ardense reliëf. Het is wat minder zacht met maxima van 9 of 10 graden in de Hoge Venen tot 15 of 16 graden in Laag- en Midden-België.