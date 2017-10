LIVE: Zó ziet Tour 2018 eruit: liefst 15 (!) kasseistroken in rit 9, zwaar Alpenmenu nadien, lastige tijdrit op voorlaatste dag

12u42

Sprinters (even) weer aan zet

Na het geweld in de Alpen zijn de sprinters op 20 juli weer aan zet in etappe 13 van Bourg d'Oisans naar Valence. Aanvallers krijgen hun kans op 21 juli, de Belgische nationale feestdag, in de rit van Saint-Paul-Trois-Châteaux naar Mende. De klim naar Mende wordt sinds 1995 in het Tourparcours opgenomen. Dat jaar won Laurent Jalabert in de groene trui de etappe. De jaren nadien slaagden de Fransen er niet meer in om op de steile muur te zegevieren. In 2005 was Marcos Serrano er de gelukkige, in 2010 ging Joaquim Rodríguez er met de zege vandoor en in 2015 was Stephen Cummings er de sterkste. Op zondag 22 juli trekt het peloton van Millau naar Carcassonne, een overgangsrit voor aanvallers.