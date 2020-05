Zo ziet een bezoek aan McDonald's er binnenkort misschien uit Verplicht handen wassen, plexischermen en bediening met serveerwagen JOBR

08 mei 2020

11u01 0 McDonald’s heeft in het Nederlandse Arnhem een restaurant volledig ingericht volgens de nieuwe coronamaatregelen. Het is een prototype om te tonen hoe een fastfoodrestaurant er kan uitzien met respect voor de sociale afstand van anderhalve meter en de nodige hygiënemaatregelen. Zo is handen wassen aan de ingang verplicht, en zijn er plexischermen geïnstalleerd.

De herinrichting van het restaurant in Arnhem is eigenlijk een demonstratie. Echte klanten kunnen er dus nog niet aan tafel voor hun favoriete hamburger. McDonald’s heeft de hele klantreis in het restaurant aangepast op een veilige en speelse manier. Zo moeten klanten voor de deur wachten op grote ronde stickers die op de grond zijn aangebracht. Dit om de 1,5 meter afstand tussen klanten te garanderen. Eens bij de ingang aangekomen, is handen wassen verplicht en volgen er instructies van het personeel.

Serveerwagen

Bestellen gebeurt het liefst via de elektronische schermen. Die worden voor en na iedere klant ontsmet. Betalen doe je dus best elektronisch. Na het bestellen, kan de klant plaatsnemen aan een aangeduide tafel. Er wordt voldoende ruimte tussen de verschillende tafels gelaten en overal in het restaurant staan plexischermen om de klanten en het personeel zo veel mogelijk van anderen af te scheiden. De bestelling wordt tot aan de tafel gebracht door een personeelslid. Dit gebeurt op een serveerwagen, om alles contactloos en op veilige afstand te laten verlopen.

Uitdagingen

“Als groot horecabedrijf denken we graag in oplossingen”, vertelt Erwin Dito, Managing Director van McDonald’s Nederland. “Uiteraard is elk restaurant anders, dat geldt ook voor onze eigen restaurants. Maar elke ondernemer heeft wel met dezelfde uitdagingen te maken om een veilige omgeving voor gasten en medewerkers te creëren. Daarom nodigen we collega-horecaondernemers uit bij ons te komen kijken en met elkaar na te denken over verbeteringen waar de hele horeca iets aan heeft”, aldus Dito.

Of er ook in België nagedacht wordt over de ombouw van de fastfoodrestaurants, is onduidelijk. In maart gingen alle Belgische McDonald’s-restaurants dicht na beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. De McDrives bleven ook gesloten, maar zijn intussen opnieuw geopend. Wanneer de fysieke restaurants opnieuw de deuren openen, is voorlopig afwachten.