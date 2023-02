Zo wordt voorlezen nog leuker: kinderboekenschrijver geeft tips

Een verhaaltje voor het slapengaan? Maak van voorlezen gerust een gewoonte. Je stimuleert niet alleen de taalontwikkeling en woordenschat van je kind, je geeft ook leesplezier door. En met een paar slimme tips maak je zo’n voorleesmoment extra fantasierijk en wordt het een intiem moment tussen jou en je kind. µ

Het mooie aan voorlezen: het is goed voor élk kind, ongeacht de moedertaal of thuissituatie. Door voor te lezen komen kinderen in contact met een ander soort woordenschat, omdat de taal in boeken vaak anders is dan de taal die ze in het dagelijkse leven horen. Baby’s, peuters en kleuters die door hun ouders van jongs af worden voorgelezen, zijn op taalvlak beter ontwikkeld. Je traint er ook het concentratievermogen van je kind mee en bouwt een intieme band op. Door samen de tijd te nemen om in een verhaal te duiken, creëer je rust en veiligheid.

Voorleeshelden

Om lezen en voorlezen in het bijzonder te stimuleren, lanceerde bol.com haar platform ‘Lees’. Van de nieuwste romans, thrillers en de mooiste kinderboeken tot een kijkje in de boekenkast van bekende auteurs: je vindt het hier allemaal. Ter gelegenheid van de Nationale Voorleesdagen in Nederland begin februari, trok de Nederlandse kinderboekenschrijver Iven Cudogham naar de klas om er uit zijn kinderboekenreeks ‘Anansi de Spin’ voor te lezen. Hij geeft op ‘Lees’ heel wat voorleestips en roept mama’s en papa’s op om echte voorleeshelden te worden: “Hoe gekker jij het maakt, hoe leuker het wordt. Maar neem er echt de tijd voor. Leg je smartphone weg. Laat je kind zelf een boek uitkiezen om samen te lezen. Als ‘ie het zelf kiest, vindt hij of zij dat echt een heel leuk boek. Speel ook met taal: laat een woordje in de tekst weg zodat je kind kan aanvullen. Zo wordt voorlezen iets interactiefs. Met stemmetjes, aangepast aan de personages, breng je genoeg variatie in het verhaal. Is er bijvoorbeeld een koning aan het woord, praat dan heel plechtig. Maar net zo belangrijk als de tekst zijn de illustraties. Ga samen met je kind op ontdekken: wat is er allemaal te zien? Hoeveel dieren tellen jullie? Elke keer zie je ongetwijfeld weer iets nieuws.”

Vol fantasie

En zo zijn er nog veel meer dingen die je kunt doen om een verhaal tot leven te brengen. Las tussendoor bijvoorbeeld een pauze in, zodat je kind het vervolg zelf kan invullen vanuit zijn eigen fantasie. Of lees eens van achteren naar voren of begin ergens in het midden. Zo krijg je telkens weer een ander verhaal met hetzelfde boek. Na het voorleesmoment kun je er een leuke activiteit aanbreien. Neem bijvoorbeeld online eens een kijkje op de website van de schrijver, illustrator of uitgeverij voor een leuke kleurplaat of extra materialen om een tekening bij het boek te maken. Je kunt ook samen op zoek gaan naar voorwerpen die bij het boek passen: een veer bij een verhaal over een zieke vogel, prachtige bladeren en bloemen bij een boek over de seizoenen of een zacht knuffeldier bij een boek over de jungle. En wordt er in het boek een taart gebakken of bezoeken de personages een kinderboerderij? Trek dan samen je schort aan of trek erop uit.

