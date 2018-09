Zo wordt sporten net als vroeger terug kinderspel Margo Verhasselt

05 september 2018

11u54

Bron: Well + Good 0 Ah, de kindertijd. Gaan lopen stond gelijk aan een potje tikkertje spelen en de enige buikspieroefeningen kwamen kijken bij de slappe lach. Mooie, mooie tijd. Fast forward naar vandaag: 30 minuten in de fitness zijn soms een ware hel. Maar sporten kan wél leuk zijn. Implementeer de leukste elementen van vroeger gewoon ook vandaag!

Een strakke planning om te sporten tussen de was en de plas? Ja, het komt bekend voor. Lichaamsbeweging was vroeger niet moeilijk om voor elkaar te krijgen. Het was leuk en gebeurde gewoon. En laat dat nu juist de beste manier zijn om te sporten. Tegenwoordig kan dat half uurtje bewegen als een eeuwigheid aanvoelen.

Sporten als een kind kan ook als volwassene, en wel zo:

Skate

Is er een betere manier om de laatste warme dagen door te brengen dan te skaten zoals toen je 13 was? Rollerskaten is een goede work-out voor je benen en billen én traint ook je buik.

Race

Dat lopen een goeie manier is om aan cardio te doen, moeten we je niet meer vertellen. Maar waarom voeg je er niet wat competitie aan toe? Een uitdaging is een goede manier om te sporten. Mensen houden van nature van competitie en gaan zichzelf meer pushen dan ze normaal zouden doen.

Neem een duik

Herinner je je nog hoe vermoeiend enkele uren in het zwembad waren als kind? Daar is een goede reden voor. Sporten in het water is leuk en het valt niet eens op dat je je in het zweet werkt. In plaats van naast het water een glas rosé te drinken, neem een duik en speel eventueel met een bal. In no-time bereik je zonder al te veel moeite je doelen.

Hallo trampoline

Er is een reden waarom er tegenwoordig heuse trampolinelessen zijn in de fitness. Ze zijn geweldig om in vorm te geraken. Op en neer springen verhoogt je hartslag en zorgt voor je dagelijkse portie cardio, de flexibele ondergrond zal er daarnaast voor zorgen dat je gewrichten niet te hard afzien.

Touwtje springen

Een springtouw is meer dan alleen speelgoed. Het zou best wel eens het ultieme fitnesswapen kunnen zijn. Zo is het niet alleen goedkoop, maar ook goed voor het hele gezin én lekker compact. Bovendien werkt touwtjespringen bevorderend voor zowel je conditie als je figuur.