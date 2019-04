Zo verdwijnt een brug in een vingerknip Midas Van Wynendaele

12 april 2019

In de Amerikaanse staat Missouri is een brug gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Eind vorig jaar stond de nieuwe verbinding al klaar. Een lokale brandweerman kreeg de eer om op ‘de knop’ te drukken. Voor de lokale bewoners was het een spectaculair schouwspel.