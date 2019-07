Dad heroes Gesponsorde inhoud Zo ruim je vliegensvlug speelgoedblokjes op en andere grappige ‘dadhacks’ voor het huishouden Aangeboden door Dash

02 juli 2019

08u00 0 Papa’s die voor de kinderen zorgen én hun steentje bijdragen in het huishouden: ze zijn gelukkig steeds talrijker. En ze bedenken weleens ‘creatieve ‘oplossingen om hun vaderlijke taken efficiënt te volbrengen. Met een robotstofzuiger, een sok en een automatische schroefmachine bij de hand houden ze de baby zoet en het huis schoon.

Uit een onderzoek van Ipsos in opdracht van Dash blijkt dat 84% van de Belgen vindt dat mama en papa de taken thuis stilaan beter verdelen. Mannen getuigen dat ze nu meer klusjes op zich nemen, zo zegt 32% dat ze vaker de boodschappen doen en 27% dat ze vaker afwassen dan hun partner. En wie weet stijgen die aantallen nog dankzij deze, euh... ‘creatieve’ dadhacks. Go go go, daddy-o!

