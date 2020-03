Zo kunt u vandaag toch uw weekendkrant lezen Redactie

14 maart 2020

09u03 0 Door het coronavirus zijn ook de krantenwinkels dit weekend gesloten. Daarom voorziet Het Laatste Nieuws dit weekend extra exemplaren van in supermarkten. Blijf je liever thuis, dan kan je onze uitgebreide weekendkrant ook digitaal lezen. Lees hier hoe je gemakkelijk de digitale weekendkrant leest.

De weekendkrant digitaal lezen is makkelijk. Dat kan alsof het de papieren krant is - je kan inzoomen op pagina’s, artikels en beelden - of per artikel in een makkelijke tekst- en beeld versie. Je kan de krant eerst downloaden en later offline lezen.

Je vindt onze app ‘HLN Krant’ in de Google Play Store (Android tablets en smartphones), via de App Store (iPads en iPhones) of surf naar www.hln.be/krant in je browser.

Lees als abonnee

Als papieren of hybride abonnee heb je een digitale toegang in jouw abonnement. In vele gevallen hebben wij jouw e-mailadres en je abonnementsnummer al gekoppeld. Zo hoef je alleen maar in te loggen met je e-mailadres en wachtwoord om toegang te krijgen.

Ben je je e-mailadres of wachtwoord vergeten, moet je je abonnement toch nog zelf koppelen? De meestgestelde vragen over digitaal lezen worden hier beantwoord.

Koop een digitaal exemplaar

Ben je geen papieren of hybride abonnee, dan kan je onze (weekend)krant ook digitaal aankopen per dag. Dat kost 0,99 € voor een weekkrant en 1,99 € voor onze weekendkrant.

Of word vandaag nog abonnee

Meer dan 210.000 Vlamingen zijn al abonnee van Het Laatste Nieuws. Je kan kiezen voor onze krant op papier - elke ochtend bij jou in de brievenbus - of voor de papieren weekendkrant en een digitale toegang tijdens de week. Bovendien heb je ook toegang tot alle exclusieve HLN+ artikels en voordelen op HLN.be.

Teken vandaag nog in en krijg meteen je digitale toegang om je krant te lezen op web, tablet of smartphone. Alle formules kan je ontdekken op www.hln.be/abonnement.