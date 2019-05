Zo heeft Antwerpen gestemd: N-VA blijft grootste partij, Vlaams Belang stijgt fors ttr

26 mei 2019

18u00

Bron: Belga, VTM Nieuws 0 In kieskring Antwerpen blijft N-VA (31,82 procent) de grootste partij. Vlaams Belang (18,46 procent) wordt tweede. Jan Jambon (federaal) en Bart De Wever (Vlaams) kregen de meeste voorkeurstemmen. De tweede plaatsen zijn voor de Vlaams Belang-kopstukken Tom Van Grieken en Filip Dewinter.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), die de ambitie heeft om Vlaams minister-president te worden, behaalt de meeste voorkeursstemmen. Vlaams Belang-politicus Filip Dewinter volgt De Wever. Bart Somers van Open Vld staat op de derde plaats.



Op federaal niveau heeft Jan Jambon (N-VA) de meeste voorkeurstemmen op zijn naam. Op de tweede plaats prijkt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Daarna volgt PVDA-politicus Peter Mertens.

Hoe de provincie Antwerpen heeft gestemd, vindt u hierboven op de interactieve kaart. U kan op zoek naar uw gemeente via de kaart of via de zoekfunctie. U kan niet enkel percentages bekijken, maar na verloop van tijd ook de zetelverdeling. Vanavond kan u ook zelf uw coalitie samenstellen via onze coalitiebouwer.

N-VA blijft de grootste

In kieskring Antwerpen blijft N-VA de grootste partij voor het Vlaams parlement, met 31,82 procent van de stemmen, een daling met 4,64 procentpunt ten opzichte van 2014. Vlaams Belang wint fors terrein (+11,4 procentpunt) tot 18,46 procent en is daarmee de tweede partij. Dat blijkt vanavond met alle stemmen geteld.

CD&V is de derde grootste partij met 11,43 procent van de stemmen, maar verliest fors terrein ten opzichte van 2014 (-8,61 procentpunt). Daarna volgen Groen met 11,18 procent (+1,31 procentpunt), Open Vld met 10,21 procent (+0,62 procentpunt), sp.a met 7,93 procent (-3,49 procentpunt) en PVDA met 6,68 procent (+2,8 procentpunt).

Verkozenen kieskring Antwerpen met 98,70 procent geteld

N-VA: Bart De Wever, Liesbeth Homans, Kris Van Dijck, Annick De Ridder, Sofie Joosen, Paul Van Miert, Freya Perdaens, Kathleen Krekels, Manuela Van Werde, Tine van der Vloet

Vlaams Belang: Filip Dewinter, Anke Van dermeersch, Bart Claes, Sam Van Rooy, Wim Verheyden, Els Sterckx

Groen: Meyrem Almaci, Imade Annouri, Gustaaf Pelckmans, Tine Van den Brande

CD&V: Koen Van den Heuvel, Tinne Rombouts, Katrien Schryvers, Orry Van de Wauwer

Sp.a: Caroline Gennez, Hannes Anaf, Karim Bachar

Open Vld: Bart Somers, Sihame El Kaouakibi, Willem-Frederik Schiltz

PVDA: Jos D’Haese, Lise Vandecasteele

Reacties

Dit is geen zwarte maar een witte zondag. De kiezer heeft gesproken, luister er nu eens naar.” Dat waren de eerste woorden van Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter bij VTM nadat steeds duidelijker wordt dat zijn partij de grote winnaar van de verkiezingen wordt in Vlaanderen.

Op de vraag of er nu al sprake kan zijn van het openbreken van het cordon sanitaire, zoals onder meer Luk Van Biesen (Open Vld) als mogelijkheid bepleitte, antwoordde Dewinter dat het nog te vroeg is om daar uitspraken over te doen: “Onze voorzitter Tom Van Grieken zal dat doen maar ik reken op een coalitie van moedige mensen bij andere partijen om het cordon open te breken.”

“De andere partijen hebben vandaag zwarte sneeuw gezien. De jongere generatie van onze partij heeft het na de nederlaag vijf jaar geleden goed gedaan, ik heb daar geen problemen mee”, aldus Dewinter. “Het is nu aan onze voorzitter Tom Van Grieken om gesprekken te voeren, een breekpuntennota naar voren te schuiven, enzovoort.” Vervolgens werd Dewinter als een held onthaald door de militanten op de partijbijeenkomst in Hotel Den Berg in Londerzeel.

Peter Mertens (PVDA): “We zijn de tweede winnaar”

PVDA heeft nu ook in Vlaanderen de kiesdrempel gehaald. “Wij zijn de tweede winnaar van deze verkiezingen”. Op die manier sprak een doltevreden PVDA-voorzitter Peter Mertens zijn achterban toe, nu is gebleken dat de extreemlinkse partij op verschillende plaatsen de kiesdrempel haalt en zowel vertegenwoordigers naar de Kamer en het Vlaams parlement mag afvaardigen.

Mertens ziet PVDA en Vlaams Belang als de twee winnaars van de verkiezingen. De grote vooruitgang van Vlaams Belang noemde hij een “smet op deze dag”. Mertens onderstreepte wel dat Vlaams Belang twintig keer meer media-aandacht heeft gekregen tijdens deze campagne. Bovendien noemde hij zijn partij het echte sociaal alternatief, in plaats van Vlaams Belang.

“Als alle klassieke partijen klappen krijgen, dan is dat een oorverdovend signaal”, vindt Mertens. “De politiek is er om de mensen te dienen, niet om zichzelf te dienen. Ze zitten met ‘de peut’”, citeerde hij zijn populaire partijgenoot Raoul Hedebouw. Mertens benadrukte dat zijn partij verschillende thema’s op de agenda heeft geplaatst. “Wij zullen nog veel meer de locomotief op links zijn”, beloofde Mertens.

Tom Van Grieken (Vlaams Belang): “Zondag van hoop”

Vlaams Belang stevent af op een historische verkiezingsoverwinning. “Onze mensen moeten op de eerste plaats staan”, zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken tijdens zijn toespraak in Londerzeel. Opvallend: Van Grieken riep zijn leden op geen leedvermaak te tonen over het verlies van andere partijen.

“Ik wil met iedereen aan tafel zitten die een mooier en beter Vlaanderen wilt. Als we de signalen van de kiezers blijven negeren, dan spreken we niet meer over een democratie”, besluit hij.

Bart De Wever (N-VA): “N-VA heeft cordon nooit onderschreven”

N-VA-voorzitter Bart De Wever lijkt de deur op een kier te laten voor een eventuele samenwerking met het Vlaams Belang. Dat zei hij in een reactie op de verkiezingsuitslag van vandaag. “Wij hebben verloren, zij hebben gewonnen”, klonk het vaag. “Vlaanderen wil duidelijk naar rechts. Het is vandaag niet het moment om deuren open of dicht te doen.” Maar hij was ook duidelijk: “N-VA heeft het cordon nooit onderschreven en ik ben er nooit een fan van geweest.”

Burgemeesterssjerp

Antwerps schepen voor Onderwijs Jinnih Beels (sp.a), die lijsttrekker was voor haar partij bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen, is kandidaat om burgemeester te worden als De Wever zijn sjerp zou neerleggen om Vlaams minister-president te worden. Dat heeft ze verklaard aan VTM en in een reactie aan Belga laat ze weten dat ze de post weliswaar niet opeist, maar er wel gesprekken over wil voeren met de rest van het stadsbestuur.

Ook Open Vld reageert afwijzend op de kandidatuur van Beels. “Claimen van burgemeesterssjerp is ongepast”, zegt Philippe De Backer, die lijsttrekker was voor de liberalen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. “In Antwerpen stapten we niet in een coalitie met een rooie burgemeester. De liberalen zijn op inhoud in deze coalitie gegaan. We zijn altijd logisch en consequent geweest en zullen ook zo blijven handelen.”

Volgens politiek verslaggever Isolde Van den Eynde is dat alvast een slimme zet van Beels: “Ze heeft zich meteen geplaatst. Iedereen heeft het erover. Ze heeft de bal mooi in het doel gekopt.” De reactie van De Wever op de uitspraak van Beels - “bijzonder onwaarschijnlijk” - toont volgens analist-columnist Noël Slangen vooral dat “De Wever erg moe en geïrriteerd is”.

N-VA-voorzitter Bart De Wever ontkende vanmiddag dat zijn partij voorakkoorden heeft gesloten en zei dat zijn “enige echte veto dat reëel is” gaat over een federale regering met de PS en Ecolo. Met het woord “reëel” bedoelde hij dat de N-VA sowieso een coalitie met Vlaams Belang uitsluit.

Kopstukken

In de provincie Antwerpen hebben vier partijvoorzitters een lijst getrokken. Bart De Wever van N-VA en Meyrem Almaci van Groen voor Vlaanderen. Federaal werden Tom Van Grieken (Vlaams Belang) en Peter Mertens (PVDA) uitgespeeld. N-VA pakte uit met nog een zwaargewicht: Jan Jambon als federaal lijsttrekker. Filip Dewinter trok de Vlaamse lijst voor Vlaams Belang.

Open Vld schoof op federaal niveau Christian Leysen naar voor. Bovenaan de Vlaamse lijst prijkte de Mechelse burgemeester Bart Somers (Open Vld). Groen mikte met Kristof Calvo als federaal lijsttrekker op winst voor de partij. Bij CD&V voerden Servais Verherstraeten (federaal) en minister Koen Van den Heuvel (Vlaams) de lijsten aan.

Er zijn 24 zetels te verdelen in de Kamer en 33 in het Vlaams Parlement in de provincie Antwerpen.