Zo heeft Antwerpen gestemd: N-VA blijft de grootste, forse winst voor Vlaams Belang ttr

26 mei 2019

18u00

Bron: Belga, VTM Nieuws 0 Hoe de provincie Antwerpen heeft gestemd, vindt u hierboven op de interactieve kaart. U kan op zoek naar uw gemeente via de kaart of via de zoekfunctie. U kan niet enkel percentages bekijken, maar na verloop van tijd ook de zetelverdeling. Vanavond kan u ook zelf uw coalitie samenstellen via onze coalitiebouwer. Uit de eerste voorlopige resultaten blijkt dat N-VA de grootste partij blijft, gevolgd door Vlaams Belang.

De federale verkiezingen in de kieskring Antwerpen draaien uit op forse winst voor Vlaams Belang. Met een kwart van de bureaus geteld stijgt de partij van Tom Van Grieken er met 11,3 procent naar 18,3 procent, goed voor de tweede plaats. N-VA blijft er de grootste, ondanks een verlies van 6,6 procentpunt. Groen, de lijst van Kristof Calvo, wint nauwelijks 0,67 procentpunt en komt op 10,5 procent.

Open Vld blijft stabiel op iets meer dan 10 procent, CD&V verliest meer dan 5 procentpunt (11 procent) en sp.a is met een verlies van 4 procentpunt nog goed voor 7,5 procent. PVDA zou met een winst van 2,6 procentpunt uitkomen op 7,1 procent, net onder sp.a dus.



Met 30 procent geteld in Antwerpen zijn dit de voorlopige resultaten voor het Vlaams parlement: N-VA 33,21 procent, Vlaams Belang 17,97 procent, CD&V 11,61 procent, Groen 10,84 procent, Open Vld 10,64 procent, sp.a 7,40 procent, PVDA 6,20 procent.



Reacties

Jan Jambon (N-VA) wil nog niets kwijt over de eerste resultaten. “Het heeft geen zin om te antwoorden op ‘Wat als’-vragen. Nu rijd ik naar het partijhoofdkwartier in Brussel. Later op de avond zal er een communicatie komen vanuit de partij”, aldus Jambon aan VTM Nieuws.



Ook Meyrem Almaci van Groen reageert voorzichtig: “Het is nog vroeg, maar zenuwen beginnen nu te komen. De eindsprint legt alles in de plooi”. “Beter een goede dan een slechte start. Ik hoef nog niets meer te zeggen”, aldus Tom Van Grieken van Vlaams Belang.

Kopstukken

In de provincie Antwerpen trekken vier partijvoorzitters een lijst. Bart De Wever van N-VA en Meyrem Almaci van Groen voor Vlaanderen. Federaal worden Tom Van Grieken (Vlaams Belang) en Peter Mertens (PVDA) uitgespeeld. N-VA pakt uit met nog een zwaargewicht: Jan Jambon als federaal lijsttrekker. Bijna vier op de tien Vlamingen zien N-VA-kandidaat Jan Jambon het liefst Belgisch premier worden na de komende verkiezingen, zo bleek uit een bevraging van ‘VTM Nieuws’, ‘Het Laatste Nieuws’, ‘Le Soir’ en ‘RTL’ voor de verkiezingen. Filip Dewinter trekt de Vlaamse lijst voor Vlaams Belang.

Open Vld schuift op federaal niveau Christian Leysen naar voor. Bovenaan de Vlaamse lijst prijkt de Mechelse burgemeester Bart Somers (Open Vld). Groen mikt met Kristof Calvo als federaal lijsttrekker op winst voor de partij. Bij CD&V voeren Servais Verherstraeten (federaal) en minister Koen Van den Heuvel (Vlaams) de lijsten aan.

Er zijn 24 zetels te verdelen in de Kamer en 33 in het Vlaams Parlement in de provincie Antwerpen.

Antwerps burgemeester

Antwerps schepen voor Onderwijs Jinnih Beels (sp.a), die lijsttrekker was voor haar partij bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen, is kandidaat om burgemeester te worden als De Wever zijn sjerp zou neerleggen om Vlaams minister-president te worden. Dat heeft ze verklaard aan VTM en in een reactie aan Belga laat ze weten dat ze de post weliswaar niet opeist, maar er wel gesprekken over wil voeren met de rest van het stadsbestuur.

Ook Open Vld reageert afwijzend op de kandidatuur van Beels. “Claimen van burgemeesterssjerp is ongepast”, zegt Philippe De Backer, die lijsttrekker was voor de liberalen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. “In Antwerpen stapten we niet in een coalitie met een rooie burgemeester. De liberalen zijn op inhoud in deze coalitie gegaan. We zijn altijd logisch en consequent geweest en zullen ook zo blijven handelen.”

Volgens politiek verslaggever Isolde Van den Eynde is dat alvast een slimme zet van Beels: “Ze heeft zich meteen geplaatst. Iedereen heeft het erover. Ze heeft de bal mooi in het doel gekopt.” De reactie van De Wever op de uitspraak van Beels - “bijzonder onwaarschijnlijk” - toont volgens analist-columnist Noël Slangen vooral dat “De Wever erg moe en geïrriteerd is”.