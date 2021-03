Zo goed werken de vaccins: minder zieke patiënten, minder besmettingen, minder sterfgevallen en meer antilichamen

Miami Beach waarschuwt studenten die ‘spring break’ al te uitbundig willen vieren: “Ga dan naar Vegas”

18:32 Vorig jaar kon de oprukkende coronapandemie heel wat Amerikaanse studenten niet tegenhouden om de traditie van ‘spring break’ toch ten volle te gaan beleven in Florida. De feestvarkens zetten zo verschillende uitbraken van Covid-19 in gang. Miami Beach wil zo’n scenario dit jaar vermijden en roept de jongeren op zich keurig aan de coronamaatregelen te houden of anders maar naar Las Vegas te vliegen.