Zo geniet jij tijdens de lunch van de laatste zonnestralen

Jolien Meremans

21 april 2018

Bron: Huffpost 2 De zon blijft dit weekend nog even in het land en daar moet optimaal van geprofiteerd worden. Aangezien de temperaturen volgende week opnieuw de dieperik in gaan, is het hoog tijd om van de laatste warmte en zonnestralen te genieten. De volgende zes tips komen van pas om van een gezellige en zonnige lunch te genieten.

Ga picknicken

De middagpauze is het ideale moment om een dekentje boven te halen en je in het park te installeren voor een gezellige picknick. Smeer je boterhammen, eet een salade of drink een glaasje champagne en geniet van de natuur rondom jou. Je kan ook altijd vrienden, collega’s of familie uitnodigen om uitgebreid te brunchen in het park. Neem dan eventueel een gezelschapsspel mee om een ontspannen sfeer te creëren.

Ga wandelen

Wanneer je wandelt, geniet je niet alleen van de zon, maar geef je ook je gezondheid een boost. Regelmatig wandelen kan zelfs het risico op meerdere chronische ziekten, waaronder hartaandoeningen, beroertes, astma, type 2 diabetes en sommige soorten kanker, verminderen. Bovendien kan het je humeur verbeteren en het risico op depressies verminderen. Wandelen is de ideale uitlaatklep voor mensen die een hele dag moeten zitten.

Ga op een terrasje zitten

Niets is leuker dan in de zomer te genieten van een lekkere cocktail, zoete frisdrank of biertje op een terras met een leuk uitzicht. Ga naar jouw favoriete plaats en zoek een terras op. Zo geniet je niet alleen van de zon, maar ook van de mensen en het uitzicht rondom jou. Een ideale methode om het verstand even op nul te zetten.

Eet een ijsje

Ijs is de smaak van de zomer en biedt de perfecte verkoeling op warme dagen. Koop een ijsje van de ijscoman of steun de plaatselijke ondernemer en kies voor een bol pistache of drie bollen stracciatella. Laat je ijsje niet wegsmelten door de zon en geniet er meteen ten volle van.

Ga buiten sporten

Onder de middag sporten is de ideale manier om je klaar te stomen voor een energierijke namiddag. Doe je loopschoenen aan, volg een yogasessie of trek snel een paar baantjes in het zwembad om je even helemaal af te reageren. Vergeet wel niet om voldoende water te drinken tijdens het sporten.