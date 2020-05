Zo gaat u binnenkort misschien op café of restaurant. Dit is hoe de sector een mogelijke heropstart ziet Geen peper en zout op tafel, plastic bekers en ontsmette minibars op hotel kunnen oplossing bieden JOBR

12u38 42 De horecasector krijgt rake klappen door de coronacrisis. Cafés, restaurants en hotels zijn intussen al lange tijd gesloten. Wanneer er een volledige heropening komt, is nog even koffiedik kijken. Zeker is wel dat zo’n heropstart gepaard zal gaan met tal van voorzorgsmaatregelen. Horecavakblad Horeca Magazine stelde een whitepaper samen die vertelt welke maatregelen er kunnen genomen worden om de heropening veilig te laten verlopen.

Horeca Magazine ging naar onze buurlanden kijken, om te zien welke maatregelen daar genomen worden om de veiligheid op café of restaurant te garanderen. Natuurlijk is de anderhalve meter afstand tussen de klanten en het personeel de basisregel en moeten personeelsleden met ziektesymptomen thuis blijven. Maar de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gaan veel verder dan dat.

Deuren open

Bij aankomst moeten klanten de mogelijkheid hebben hun handen te ontsmetten. Bij mooi weer is het aangeraden de deur open te laten staan, zodat zo weinig mogelijk klinken aangeraakt worden. Is dat niet mogelijk, dan moeten klinken voldoende ontsmet worden. Lichamelijk contact is ook te vermijden. Dat wil zeggen dat je tijdens je restaurant- of cafébezoek geen handen schudden of omhelzingen zal moeten verwachten. Op restaurant zal je jas niet aangenomen worden door een personeelslid, maar zal je deze zelf moeten ophangen.

Restaurants werken liefst enkel op reservatie. De contactgegevens van één persoon per tafel kunnen bijgehouden worden om bij een eventuele besmetting de personen aan die tafel te traceren. Ook wordt er enkel aan tafel geserveerd. Aan de toog staan, walking dinners of buffetten zijn uit den boze. Tussen de tafels zal voldoende ruimte voorzien moeten zijn, zodat de anderhalve meter tussen klanten altijd bewaard blijft.

Tafels en stoelen moeten volgens Horeca Magazine na ieder bezoek ontsmet worden. Tafellakens, placemats en servetten zijn het liefst uit papier. Ook kartonnen of plastic bekers voor eenmalig gebruik kunnen overwogen worden. Op tafel zal je ook geen boterpotjes, zout- en pepervaatjes, olie en azijn, ketchupflesjes, broodmandjes of siervoorwerpen vinden. Alles wat hiervan wel op tafel kwam, moet na het vertrek van de gasten in de afvalcontainer. Een menu- en drankenkaart aanbieden die door de klanten in handen genomen wordt, is absoluut af te raden. Oplossingen zijn muurborden of apps. Het opdienend personeel draagt handschoenen. Het afruimen van de tafels gebeurt bij voorkeur door een ander personeelslid, dat alleen tot in de afwaskeuken komt.

Terras

Op een terras is het volgens Horeca Magazine makkelijker de anderhalve meter afstand tussen klanten te bewaren. Wel mogen klanten niet zomaar tussen de tafels doorlopen. Ook hier moeten stoelen en tafels ontsmet worden na ieder bezoek. Borden en bestek moeten ook afgesloten bewaard worden, zodat enkel het personeel dit kan aanraken.

Toiletten

Ook wie naar het toilet gaat, zal met allerlei zaken rekening moeten houden. Zo zullen cafés en restaurants volgens Horeca Magazine moeten bekijken of het openen van de deuren mogelijk is zonder de handen te gebruiken. Ze denken dan aan speciale klinken die met de elleboog te bedienen zijn. Datzelfde geldt ook voor de kranen aan de wastafels. Handdoeken zijn af te raden. Hiervoor kan papier of een handdroger gebruikt worden. Uiteraard worden wc’s voldoende ontsmet.

Keuken

In de keuken zullen de hygiëneregels nog strenger toegepast moeten worden. Personen die niet tot het keukenpersoneel behoren, zijn hier dan ook niet welkom. Daarnaast zal iedere kok uitsluitend met eigen materiaal werken en kan iedereen maar aan één gerecht tegelijkertijd werken. Het personeel draagt mondmaskers en haarnetjes of koksmutsen. Handdoeken en kokskleding moeten veelvuldig gewisseld worden.

Op hotel

Ook in hotels moeten natuurlijk maatregelen getroffen worden. Zo raadt Horeca Magazine aan deuren zo veel mogelijk open te laten staan. Ook hier zal personeel mondmaskers dragen en moet zo veel mogelijk digitaal en contactloos gebeuren. Op de receptiebalie zal geen welkomstsnoep te vinden zijn en kamersleutels of sleutelkaarten zullen vaak ontsmet moeten worden.

Verder is het ook aangeraden slechts één persoon toe te laten in een lift. Poetspersoneel zou steeds dezelfde verdieping of kamers moeten reinigen. Het is de bedoeling dat ze de kamers goed verluchten, alle knoppen en handgrepen goed ontsmetten en vuile en propere bedlinnen goed gescheiden houden. Individuele zeepjes en shampoos krijgen op dit moment de voorkeur. Ook zullen klanten geen minibar moeten verwachten, tenzij het hotelpersoneel de inhoud hiervan na het vertrek van iedere bezoeker ontsmet.

In de min of meer nabije toekomst zullen er nog crisissen opduiken. Vakblad Horeca Magazine

Moeilijkheden

Deze maatregelen die Horeca Magazine verspreidde, zijn voorlopig voorstellen. Maar zeker is wel dat er vergaande maatregelen genomen moeten worden, en dat die enkele moeilijkheden voor de horeca-uitbaters met zich mee zullen brengen. De acties die de uitbaters moeten ondernemen om alles veilig te laten verlopen, zullen volgens het magazine hogere kosten en investeringen met zich meebrengen. Daarnaast zullen heel wat horecazaken ook extra personeelsleden moeten inschakelen om dit bol te werken. Ten slotte zullen horecazaken die tijdens de lockdown afhaalmaaltijden verkochten, dit volgens Horeca Magazine best blijven doen. In de min of meer nabije toekomst zullen er volgens het vakblad nog crisissen opduiken.

