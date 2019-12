JOE Christmas House Gesponsorde inhoud Zó bezorg je iemand een magische kerst: mucopatiëntje Merel (11) verrast immer behulpzame buurvrouw Sandrine Aangeboden door EG

08u00 0 Tussen het shoppen voor cadeautjes en de boom versieren door zou je bijna vergeten waar Kerstmis echt om draait. Merel en Sandrine geven het goede voorbeeld: Sandrine helpt op meer manieren dan één haar buurmeisje in nood. En buurmeisje Merel wil haar hiervoor bedanken.

Merel (11) heeft mucoviscidose en daar komt best wel wat zorg bij kijken. Merels mama doet haar best, maar met twee sta je sterker. Daarom springt buurvrouw Sandrine Verstraeten bij: zij volgt alle opleidingen mee, gaat mee naar het ziekenhuis en is Merels tweede hulplijn. Op deze manier bedankt Merel haar buurvrouw, en geeft ze haar het allermooiste kerstcadeau: een stevige portie naastenliefde.

