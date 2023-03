Zó bestrijden budgetkoks torenhoge voedselprijzen: “Ja, eieren worden duurder. Maar vergelijk de prijs eens met vlees?”

Cyberbaas van Belgische Defensie waarschuwt in Kamer voor gevaren TikTok

Michel Van Strythem, het hoofd van de nieuwe Cybercommando van het Belgisch leger, heeft in de Kamer gewaarschuwd voor de gevaren van apps als TikTok. Dat deed hij in de Commissie Defensie tijdens een uitleg over cyberveiligheid. N-VA-Kamerlid Michael Freilich herhaalde zijn oproep om TikTok te bannen voor overheidspersoneel, Defensie en “kritieke infrastructuren zoals elektriciteitscentrales en telecom”.