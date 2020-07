Zit u nog met vragen over de stijgende coronacijfers? Stel ze hier aan Marc Van Ranst in VTM NIEUWS Redactie

17 juli 2020

16u07 0 Met een stijging van 32 procent van het aantal nieuwe coronabesmettingen zitten we volgens viroloog Marc Van Ranst aan het begin van de tweede golf. Op maandag noteerden we maar liefst 216 nieuwe coronagevallen in ons land. Hij verwacht ook dat het aantal ziekenhuisopnames “gestaag zal stijgen”.

Dat roept uiteraard een heleboel vragen op. Komt er een tweede lockdown? Zullen we strengere maatregelen krijgen? Welke vragen heeft u over een mogelijke tweede golf en de stijgende coronacijfers? Wij leggen ze vanavond voor aan Marc Van Ranst in VTM NIEUWS. Stel ze via onderstaand formulier.



