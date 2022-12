Zingen met Metejoor en lettervoetbal spelen: zo vonden kinderen in Antwerpen deze kerstvakantie hun leesplezier terug

Lezen zou leuk moeten zijn, maar steeds minder kinderen in Nederland en Vlaanderen kruipen met plezier weg in een hoekje met een leesboek. Eén derde van de Nederlandse leerlingen in groep 6 (kinderen van 8 tot 11 jaar, red.) vindt lezen niet leuk, omdat het vaak op school als verplichting wordt opgelegd en daardoor het plezierige wegvalt (bron: MergedFile (lezen.nl) – Stichting Lezen). Om het leesplezier bij kinderen te stimuleren en hen ervan te overtuigen dat een boek uit de kast pakken allesbehalve saai of stom is, organiseerde bol.com bollebozen deze kerstvakantie de bollebozen-winterevents, samen met plaatselijke scholen en voetbalverenigingen. In Antwerpen, Amsterdam en Utrecht konden kinderen spelenderwijs aan de slag met taal, tijdens heel wat uitdagende activiteiten in een ongedwongen, gezellige sfeer.

Een goed verhaal met mooie afloop

Helaas is er niet altijd ruimte en tijd voor kinderen om zorgeloos in een boek te duiken. Met bollebozen wil bol.com elk kind in Vlaanderen en Nederland gelijke kansen bieden, al vroeg in hun ontwikkeling. Door het plezier van lezen en de magie van verhalen aan te wakkeren, maar ook door hun digitale vaardigheden te helpen ontwikkelen. Een achterstand in lees- en taalvaardigheid is immers voor het leven, en kan er misschien voor zorgen dat een kind in zijn latere leven moeilijkheden krijgt op professioneel gebied. Het hele jaar door zet bol.com bollebozen zich met heel wat initiatieven in voor een goed verhaal met een mooie afloop voor elk kind. Tijdens de winterevenementen liet bol.com bollebozen kinderen kennismaken met de magische wereld die tot leven komt wanneer je een boek openslaat. En er werden in Nederland ook nog eens 30.000 extra Letterpretpakketten gedoneerd aan verschillende scholen via het Jeugdeducatiefonds en Stichting Jarige Job. “Voor ons is het belangrijk om maatschappelijke initiatieven niet alleen te steunen, maar die ook zelf op te zetten. Dat doen we met de bollebozen”, vertelt Jori Ebskamp, Lead MVO & Duurzaamheid bij bol.com. “Het was prachtig om te zien hoe wij met de bollebozen-evenementen kinderen tijdens de kerstvakantie konden laten genieten en spelen en tegelijkertijd hun leesplezier opnieuw aanwakkerden.”