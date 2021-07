Zijn er fouten gemaakt bij het zware noodweer? Onderzoeksrechter aangesteld voor mogelijke onopzettelijke doodslag

Na de ramp met dodelijke gevolgen werden er onder andere vragen gesteld over het stuwmeer van Eupen, en of de Waalse overheid niet meer had moeten doen met de Europese waarschuwingen over het noodweer. “Wij willen niemand veroordelen op individueel niveau”, legt Bruno Liesse van het burgercollectief ‘People against Flows Chaudfontaine’ uit. Volgens het burgercollectief liep er iets mis met de procedures, en is wat er is gebeurd niet de fout van een individu, zoals bijvoorbeeld de operator van de stuwdam. “Hij is niet verantwoordelijk voor zijn actie. Het is omdat hij niet voldoende omkaderd is en geïnformeerd is over wat hij moet doen”, aldus Liesse.