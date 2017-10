Zijn dagen Britse premier geteld? Openlijke twijfel aan May in eigen gelederen TT

De Britse premier May had het moeilijk tijdens haar speech gisteren in Manchester. Een voormalig minister uit het kabinet van oud-premier David Cameron stelt dat de Britse premier Theresa May het vertrouwen van haar partij aan het verliezen is. Volgens Ed Vaizey, parlementslid voor de Conservatieven en minister van Cultuur onder Cameron, zou partijgenoot May moeten overwegen op te stappen.

Vaizey is de eerste Tory in het parlement die openlijk zijn twijfels heeft geuit over het aanblijven van May als partijleider. Zijn opmerkingen volgen op de chaotisch verlopen speech van May op de jaarlijkse conferentie van de Conservatieve partij in Manchester, waarin ze werd onderbroken door een komiek met een ontslagbrief. Ook werd ze overvallen door hoestbuien. De speech had haar leiderschap juist moeten onderstrepen.



Een ander Tory-parlementslid zei op basis van anonimiteit dat May moet opstappen om de partij een andere leider te laten kiezen, omdat de Conservatieven bij de volgende verkiezingen anders een nederlaag zouden lijden.



"Ik denk dat aardig wat mensen nu sterk van mening zijn dat ze ontslag moet nemen", zei Vaizey tegen de BBC. Hij is voor het behoud van de huidige Britse relatie met de EU. "Onder vier ogen zijn mensen erg bezorgd. Het is een moeilijke situatie."



Behalve kritiek is er echter ook bijval voor May, onder anderen van ministers als Boris Johnson (Buitenlandse Zaken) en Greg Clark (Economische Zaken). De laatste was vol lof over de "durf en gratie" van May in haar speech.



Tory-parlementariër Bill Wiggin steunt de premier eveneens. "Theresa's belangrijkste taak is om ons met de beste deal uit de EU te laten stappen. Alles dat van dat doel afleidt, helpt haar, het volk en het land niet."